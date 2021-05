Dabéři Přátel po 17 letech spolu: Co na Rachel, Monice, Rossovi a Phoebe milovali a co je štvalo?

Tohle jsou české hlasy populárních Přátel. Super.cz

Poslední díl seriálu Přátelé odvysílala televize v roce 2004, a jak Stanislava Jachnická, Pavla Rychlá, Miriam Chytilová a Daniel Rous přiznávají, od té doby se všichni společně už nesetkali. „Vídáme se, ale takhle dohromady jsme se od natáčení neviděli nikdy. Jinak s každým zvlášť se vídáme,“ prozradili Super.cz.

Co na svých postavách milovali a čím je naopak dokázaly čas od času rozčílit? „Mluví strašně rychle a nepředvídatelně. Jinak mě na ní nerozčilovalo vůbec nic, naopak mě velmi bavila,“ svěřila herečka a dabérka Stanislava Jachnická, která propůjčila hlas Phoebe. „Mě taky bavila, byla velice empatická, ale na můj vkus moc ráda vařila a byla moc pořádná,“ práskla na „svou“ Moniku dabérka Pavla Rychlá.

„Já jsem Rachel prostě milovala. Je to vynikající komediální herečka. Bylo to těžký, protože tak výborně hraje, že se těžce dabuje, ale to mi nevadilo,“ usmívá se Miriam Chytilová a stejně tak pěje ódy herec Daniel Rous na dlouhána Rosse. „Já jsem si Davida Schwimmera hrozně oblíbil, protože je prostě sympaťák, tou svou roztěkaností je hrozně sympatickej. Občas se zadrhává, schválně, takže jen to byl problém,“ vysvětluje.

Ani jeden z nich si před více než 25 lety asi nedokázal představit, jakého seriálového kultu jsou součástí, a kolik generací si ho znovu pustí. Stejně jako seriáloví představitelé, i jejich české hlasy se s jeho koncem těžko smiřovaly. „Bylo to smutný. Asi jsme si mysleli, že to bude ještě pokračovat, že nebude tak dlouhá pauza, vlastně až dodnes,“ shodli se všichni.

Další zajímavosti o dabování seriálu Přátelé se dozvíte v novém podcastu s názvem V českém znění, do jehož pilotního dílu přijali pozvání právě čtyři zmínění dabéři. ■