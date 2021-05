Šílené hádky a soudy! Ivana Jirešová promluvila o usmíření s otcem své dcery, který před dvěma měsíci zemřel

Ivana Jirešová Super.cz

A také o vztahu s dcerou Sofií, pro kterou byl odchod otce těžký. S Ivanou ji měli ve střídavé péči. Tedy do té doby, než onemocněl.

"Je to ještě čerstvé, nevím, jestli si to Sofi celé uvědomuje. Velmi nám pomohla manželka Ondřeje. Celá rodina. Uvidíme, jak to bude zvládat dál. Sofi byla v mé péči poslední dva roky. Nikdy jsme předtím spolu netrávily déle než dva týdny, pro nás obě to bylo těžký. Sofi si také zvykala," řekla Super.cz Ivana.

Bývalému partnerovi vše odpustila. "Ondřej mě kontaktoval předtím, než odešel. Srovnalo se to. Bylo všechno odpuštěno. Nicméně věci, které se staly, jsou v Sofii uvnitř, i u mě. Já už je mám ale zpracované a z ničeho ho dnes neviním. Došlo ke smíření," dodala Jirešová na zkoušce muzikálu Robinson Crusoe, který zkouší v Divadle na Maninách. Nyní se konečně po lockdownu představí i divákům, a to na letní scéně na českých a moravských zámcích, poprvé na zámku v Třeboni 19. června. Premiéra v pražském divadle je pak naplánována na 16. září. ■