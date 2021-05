Oslaví 80, ale vypadá o 20 let mladší: Pavlína Filipovská promluvila o 3 manželstvích a zdroji své energie

Pavlína Filipovská Super.cz

Už za pár dní oslaví herečka a zpěvačka, kterou proslavila dnes již legendární píseň Včera neděle byla, osmdesáté narozeniny. Pavlína Filipovská ale vypadá o dvacet let mladší. "Kde beru energii? Stejně jako můj tatínek hlavně z práce, snažil se být aktivní až do konce života," řekla Super.cz dcera slavného herce a dabéra Františka Filipovského.

"Na humbuk kolem narozenin nejsem. Už by se mi ani nevešly na dort svíčky. Ale přistupuju k tomu s velikou pokorou a s díky, že mi dal pán bůh dožít a nebylo to špatné. Bylo to pestré, bylo toho hodně, a ještě bych toho chtěla hodně zažít. Tak mi držte palce," poprosila nás Pavlína.

Pokud jde o pestrost života, důkazem jsou i zpěvaččina tři manželství. Čtvrtého muže už si ale určitě hledat nechce. V našem rozhovoru jsme probrali jejího prvního manžela, který byl prý až příliš hodný a trpělivý. S druhým manželem, zpěvákem Petrem Spáleným, má dceru, moderátorku Pavlínu Wolfovou. Nyní je vdaná za Lubomíra Trávníčka.

"Potřetí jsem se konečně vdala šťastně. Ale vždycky jsem do toho šla s přesvědčením, že to bude navždycky," svěřila.

Radost jí dělají vnoučata Matilda a Matouš. "Jsou to úžasné děti a mají mě rády. Vidí, že bába je trošku blázen, a to jim vyhovuje. Mám nevýchovné řeči, a to je strašně baví. Když se bavíme, zapomeneme, že je mezi námi taková časová proluka," smála se.

Pavlína se stále snaží pracovat, i když si musela dát jako všichni kvůli pandemii pauzu. Nyní už má za sebou obě dávky očkování a těší se na publikum. "Nejsem odpočívací typ stejně jako nebyl můj tatínek. Činorodost je pro člověka fyzicky i psychicky prospěšná gymnastika. Doufám, že se dám zase dohromady, a hlavně bude proč. Jezdím hlavně po zájezdech, zpívám písničky, které mám ráda. A těším se, až si zase zazpívám tu moji první a nejkrásnější, Včera neděle byla," uzavřela. ■