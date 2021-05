Snědé tělo a titěrné bikiny: Eliška Bučková po dvou letech vystavila své křivky konečně u moře

Eliška Bučková Foto: archiv E. Bučkové

„Po dvou letech mám konečně to štěstí být u moře. Neskutečně si to užívám na Krétě, kde jsem ve stejném hotelu již potřetí, je to taková jistota, že budu spokojena,” sdělila pro Super.cz Eliška. O modelce je známo, že velmi ráda a také často cestuje do nejrůznějších koutů světa. Proto je nyní nadšena, že po dvou letech pauzy opět může být za hranicemi. Po dlouhé zimě v Čechách prožité za nejrůznějších opatření tak nasává novou energii a dobíjí baterky do další práce, která ji čeká.

„Čerpám tady síly na červencový rybářský tábor a následný rozjezd v Divadle Broadway na představení muzikálu Kvítek mandragory, už se po té pauze moc těším. Bude to fuška, čeká mě spousta hezké práce, ale pokud to jenom malinko půjde, určitě zase někam brzy vycestuju,” dodala závěrem půvabná Eliška, která se z dovolené pochlubila také snímky v bikinách a nutno říct, že místní musí být z její přítomnosti nadšení. ■