Plný energie a elánu. Felix Slováček (78) oslavil narozeniny s rozesmátou expřítelkyní Lucií Gelemovou

Felix Slováček slavil narozeniny s Lucií Gelemovou. Video: archiv L. Gelemové

Hned po svém příjezdu z Arménie proto Slováček zamířil přímo k ní. A oslavil s ní i své 78. narozeniny. Gelemová svému dnes již jen kamarádovi napekla dobroty a udělala mu pěknou oslavu. Slováček pak potvrdil, že vše, co Gelemová napsala ve svém prohlášení o rozchodu, je pravda. Tedy i to, že neplánuje návrat k Dádě Patrasové.

„Vážení a milí přátelé, je neděle 23. května. A právě před 78 lety jsem se narodil, takže slavím. Jsem po druhém očkování, zdravý, plný energie, elánu, radosti z toho, že se potkáváme s kamarády muzikanty, že si zahrajeme krásné tance. Chci jenom potvrdit, že všechno, co Lucie ve svém sdělení napsala, je pravda, a tím bych rád celou záležitost uzavřel. Děkuji všem, kteří jste mi poslali přáníčka, a těším se, že se znovu spolu uvidíme, na zdraví,“ nechal se slyšet Slováček, jenž už se na založení rodiny necítil, a tak si ho výtvarnice ponechala aspoň jako kamaráda.

„Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po 7 letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu,“ napsala mimo jiné v prohlášení Gelemová.

A jak na její rozchod se Slováčkem reagovala Patrasová? „To manželství trvá přes 40 let, zažili jsme ledacos, dobré i zlé. To je to, co si člověk slíbí při sňatku, že spolu budeme v dobrém i zlém. Takhle to musí fungovat, a jestli se do toho nějaká paní přimotá, tak se zase odmotá,“ řekla Super.cz Patrasová, s níž ovšem Slováček narozeniny neslavil. ■