Patricie Pagáčová porodila. Bývalá hvězda Ulice se pochlubila miminkem, které dostalo krásné jméno

Patricie Pagáčová Foto: archiv P. Pagáčové

„Přesně to svět potřeboval, další Pagáčovou!“ okomentovala s humorem svou prvorozenou dcerku. Ta dojala i nastávající dvojnásobnou maminku Nikol Štíbrovou (34). „Sakra, zase, bulím, gratuluju,“ vzkázala Pagáčové.

Herečka nepatřila mezi maminky, které každý týden zveřejňovaly jednu fotku s bříškem za druhou. Připustila ale, že se vše může změnit.

„Myslím si, že když to mám takhle s těhotenstvím, tak to budu mít obdobně i s miminkem, až bude na světě. Třeba ale taky ne, třeba se narodí a začnu to tam cpát,“ řekla nedávno Super.cz Pagáčová, která ještě před porodem stihla vydat svou knižní prvotinu o cvičení jógy. Teď už se ale naplno věnuje své nové mateřské roli. ■