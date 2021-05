Tajná svatba Nikol Štíbrové. Takhle jí gratulovaly těhotná Pártlová a mamina Arichteva

Veronika Arichteva, Nikol Štíbrová a Martina Pártlová Foto: archiv N. Štíbrové

Štíbrová ještě nedávno tvrdila, že veselku do porodu, který má už za měsíc, nestihne, ale nakonec je všechno jinak. Sympatický pár oddával starosta Řeporyjí Pavel Novotný a na svatbě nemohly chybět ani kamarádky Nikol Štíbrové z komického tria 3v1 Martina Pártlová (41) a Veronika Arichteva (35).

„Kurde to byl fofr, že sem si nestihla opatřit ani repre šaty na tu vaši slávu. Neuvěřitelný, ještě před rokem a půl jsme juchaly v Dubaji a teď už si paní Leitgeb, Veru máma a já to zmákla taky všechno celkem během chvilky. Komu čest, tomu čest. Málem sme se přes ty naše břicha k sobě ani nedostaly, bylo to báječný a Petr bude šlágr manžel. Tak a teď mi nepište, že je řada na mně, já jsem ještě na vdavky mladá,“ smála se Martina Pártlová, jež bude rodit svého prvního potomka ve stejný termín jako Štíbrová.

Nikol Štíbrovou oddával starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Nevěsta se původně vdávat v těhotenství nechtěla. „Byla jsem požádána o ruku, ale svatba zatím neklapla. Čekáme, až se to trošku rozvolní, ale před porodem to nakonec nebude, asi to necháme až s tím pořádným večírkem potom,“ říkala ještě nedávno Super.cz Štíbrová. Ta se nakonec vdala, a to i bez alkoholového večírku, na který si ještě bude muset nějaký ten pátek počkat. ■