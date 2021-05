Dva roky před šedesátkou má pořád perfektní figuru. Heidi Janků se ukázala v bikinách

Bez studu si může obléknout dvoudílné plavky. Foto: archiv H. Janků

Interpretka hitu Když se načančám se pochlubila několika momentkami z dovolené. Dokonce zveřejnila i snímek v plavkách při dovádění ve vlnách oceánu na pláži Del Duque.

„A jak prožíváte víkend vy?“ ptala se zpěvačka. S ohledem na aktuální proměnlivé počasí to mohlo znít ironicky, ale Heidi to jistě nemyslela zle. Její fanoušci to také pochopili a mnozí z nich zpěvačce chválili její postavu, kterou by jí mohla spousta vrstevnic dva roky před šedesátkou závidět.

Heidi Janků je čtyři roky po smrti svého manžela Iva Pavlíka stále sama. Zpěvačka vypadá skvěle, a tak nejspíš o nápadníky nemá nouzi. Ona sama se ostatně novému muži ve svém životě nebrání.

„Na Ivoše myslím denně a stále, pořád ho mám ve svém srdci a bude to tak vždycky. Ale říkám si, a řekla mi to řada mých přátel, truchlení už bylo dost. A pokud by se eventuálně, říkám eventuálně, našel někdo, kdo by za to stál, tak odpovídám, proč ne," řekla nedávno Super.cz Janků. Zatím si ale u moře užívá sluníčko jen s kamarádkou. ■