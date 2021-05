Finále Tváře mělo překvapivý závěr. Kdo vyhrál šampionskou řadu?

Osmá řada Tváře má dva vítěze - Davida Gránského a Hanu Holišovou. Foto: TV Nova

„Stala se opravdu mimořádná situace, protože to se nikdy nestalo, aby vítězové byli dva najednou, osmá řada má naprosto výjimečně dva vítěze,“ oznámil moderátor Aleš Háma (48).

V posledním díle show plné proměn s podtitulem Šampioni ohromil Gránský coby Michael Jackson. Píseň They Don't Care About Us mu perfektně sedla a povedla se i podoba s králem popu.

„Jsem sakra dojatý, ale ne z toho vítězství, protože já ten pořad prostě miluju, baví mě na tom ta férovost, a tohle je toho důkazem,“ neskrýval nadšení Gránský, který poděkoval všem od maskérů po režii.

Z vítězství se radovala i vynikající Hana Holišová. Ta ve svém posledním vystoupení bodovala coby Lady Gaga s písničkou Bang Bang (My Baby Shot Me Down).

„Strašně moc chci poděkovat úplně všem, svým blízkým za obrovskou podporu a trpělivost, vám za neuvěřitelnou atmosféru, něco krásného jsme zažili a já jsem za to strašně vděčná, doufám, že se aspoň trocha z toho, co jsme tady zažili, přenesla i na televizní obrazovky,“ přála si Holišová.

Vítězové získali 150 tisíc korun, které věnují na Fond ohrožených dětí a Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. ■