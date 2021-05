Užije si narozeniny s expřítelkyní Gelemovou? Oslavenec Felix Slováček (78) prozradil své plány

Felix Slováček slaví narozeniny. Michaela Feuereislová

Oznámení o rozchodu prý původně chtěli Felix Slováček (78) a Lucie Gelemová (38) zveřejnit až po hudebníkových 78. narozeninách. Vlivem různých události ale o rozpadu vztahu Gelemová informovala o několik dní dříve, a to v době, kdy se její dnes už bývalý partner nacházel pracovně v Jerevanu.

Super.cz s Felixem Slováčkem mluvil těsně poté, co známý hudebník vystoupil z letadla po návratu do vlasti. Ptali jsem se ho, jak oslaví nedělní narozeniny. „Já to ještě nevím. Abych řekl pravdu, tak zatím nemám plán. Právě jsem vystoupil z letadla,“ řekl Super.cz Slováček, který se ale nakonec přeci jen rozpovídal.

Určitě by chtěl strávit čas se svými dětmi, dcerou Aničkou Slováčkovou (25) a synem Felixem. „Chci si zavolat se svými dětmi. Teď se chystám odjet do Brna, ale rád bych se s nimi viděl v neděli, až se vrátím. Snad se sejdeme,“ přál si dnešní oslavenec.

Známý hudebník se ale podle informací Super.cz potká i se svou dnes již expřítelkyní Lucií Gelemovou, u které stále ještě bydlí. Jak už výtvarnice sama řekla, zůstávají nadále přáteli. „Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po 7 letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé,“ nechala se slyšet. Felix Slováček tak v neděli bude mít o nejrůznější oslavy postaráno. ■