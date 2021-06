Talentované dcery Václava Kopty složily nový song a samy natočily klip: Podívejte se, jak jim to sluší

Leeloo - Bridge to Those Times Video: Leeloo

„Jednoho dne (v červnu to budou 4 roky) za mnou přišla sestra Františka s ukulele a blokem. Měla zapsáno pár zvláštních akordů, které však vytvářely krásný motiv. V bloku měla sepsanou část textu, ale nevěděla si však rady, jak píseň dotvořit. Proto začala hrát a já jsem hned za pochodu zpívala melodii a přidávala části, které tak už zůstaly,“ prozradila Leeloo.

Jak nám plavovláska svěřila v nedávném rozhovoru, se svými náměty a výtvory chodí za tátou, který je kromě známého herce i skvělým hudebníkem. I tentokrát ho skladba nadchla a dokonce ji začal hrát na svých koncertech.

Jana Leeloo Koptová

„V září roku 2017 začal táta vystupovat se svou kapelou Václav Kopta & Band a do svých koncertů vložil část zvanou „Kopta Family“. V tomto krátkém bloku jsme hráli právě Bridge to Those Times,“ vysvětluje Leeloo, že píseň už měla svou premiéru před publikem, ale až nyní vznikl originální černobílý klip, který natočila sama se sestrou.

„Původní námět vznikl o jednom členu slavných Rolling Stones, kteří se tou dobou stali nepostradatelným článkem sestřiných šedesátkových playlistů. O jakého člena se jedná vyloženě z textu nevyčtete, je tu však malá zmínka odkazující na jednu z jejich nejslavnějších písniček. Schválně, kdo na to přijde,“ nechává fanoušky v napětí mladá zpěvačka.

V současné době je pro Janu alias Leeloo nejdůležitější odmaturovat na konzervatoři, poté by ráda vydala své první album, které má téměř připravené.

„Nejradši bych vydala celé album už teď! Musíme však ještě některé písně dodělat, aby zněly podle našich představ. Pár už jich hotových máme, takže si myslím, že v průběhu dvou měsíců už něco dalšího zase vyjde,“ dodává zpěvačka. ■