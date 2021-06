Miluše Bittnerová otevřeně: Nesnášela jsem děti, až dcera všechno změnila. Jsem z ní podělaná

Miluše Bittnerová nechce dceru medializovat. Super.cz

„Děsím se toho, až bude Betynce čtrnáct, patnáct let. Sama si velmi dobře vzpomínám, jaká jsem byla v tomto věku. Kdybych zveřejňovala její fotky, tak mě dá k soudu, bude mi to velmi vyčítat,“ říká Bittnerová, která se tak snaží předcházet zbytečným problémům. „Riskuji jen tím, že o ní mluvím. Třeba se děsím toho, že jí maso. Čekám, že i to mi možná jednou vyčte,“ směje se Miluška.

K tomu nezveřejňovat fotky dítěte má ale i vážnější důvod: „Divných lidí, kteří sledují sociální sítě nebo koukají do časopisů, je hodně. Nechci, aby se jí tyhle divné věci týkaly,“ říká herečka, která se snaží v této otázce najít zlatý střed.

Miluška přiznává, že mateřství jí obrátilo svět vzhůru nohama. „Dcera naprosto sežrala můj život. Je to to nejvíc, co mě v životě potkalo. Dřív jsem nesnášela děti a byla jsem v tomto směru docela cynická. Ona ale všechno změnila, jsem z ní podělaná.“ ■