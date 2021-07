Divadla se kvůli dceři Bittnerová vzdát nehodlá: Jak skloubí práci a mateřství?

Miluška Bittnerová si v pandemii tak trošku zvykla na volnější pracovní režim. Super.cz

Vnímá to herečka jako výhodu, že se mohla soustředit hlavně na dítě? „Jsem velmi smířená. Tím, že jsem byla těhotná a několik měsíců upoutaná na vozík a pak porodila, tak to bylo náročné. Po tom všem přišla pandemie a já jsem plynule přešla do podobného režimu. Pokud se brzy začne hrát v divadle, tak budu velmi překvapená. Já si teď pracuju velmi pomalu,“ říká Bittnerová, která se do divadla ráda vrátí.

„Mám zodpovědnost vůči souboru, mám domluvené nějaké termíny a vlastně se na to těším. Jsem si ale jistá, že už nebudu hrát třicetkrát v měsíci. Myslím si, že nejsem jediná, kdo si uvědomil, že potřebujeme žít a nejen pracovat.“

V době, kdy bude Bittnerová pracovat, se o malou bude s největší pravděpodobností starat její tatínek. „Doufám, že bude se svým otcem. Pokud ne, tak se snad najde kamarádka, která Betynku pohlídá,“ dodala Miluška. ■