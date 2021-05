Hubnutí po porodu se u Bittnerové zastavilo. Česká Marilyn prozradila pravděpodobnou příčinu, proč nejde váha dolů

České Marilyn se nedaří zhubnout na ideální váhu. Super.cz

„Šlo to výborně samo dolů, a pak se to zastavilo. Stojí za tím hormony. Taky si myslím, že je to i mým věkem,“ nechala se slyšet herečka a jedním dechem dodala: „Dělám pro to všechno, ale zatím to nejde.“

Váha u Milušky úzce souvisí s psychickou pohodou. „Když nespím, jsem nervní, nemám čas a nejím, tak přibírám. Já jsem ten typ člověka, který přibírá, když nejí, což je nejvtipnější. Nevím, jestli to tak někdo má, ale u mě to tak funguje. Čím méně jím, tím víc tloustnu, takže já vážně musím jíst pravidelně, abych nepřibírala,“ vysvětlovala.

Bittnerová se ale kvůli několika přebytečným kilům nehroutí. „Nikdo po mně nechce, abych předváděla plavky a já slibuji, že se do toho nepohrnu." Citlivé téma o váze zakončila s humorem: „Moc to neřeším. Mám jiné starosti. Navíc mám hroznou výhodu, už mi není dvaadvacet a nehlásím se na Miss.“ ■