Lela Ceterová promluvila o podmínkách návratu ke Karlosovi: Takhle snad nebojoval ani v kleci!

Lela si pochvaluje, jak o ni Karlos bojoval. Super.cz

"Za minulostí jsem udělala tlustou čáru, a tím pádem se mi žije skvěle. Dívám se na to, co je dnes, co přinese budoucnost. Vrtat se v minulosti je nejhorší, co může být," řekla Super.cz Lela na dotaz, zda dokázala zapomenout.

"Před tím, než jsme se dali znova dohromady, jsem si toho mnoho řekli. Určili jsme si pravidla, jak to bude fungovat. A myslím si, že to funguje úplně skvěle," usmívá se Lela a dodává, že Karlos je zcela jiný, než býval.

"Karlos se velmi změnil. Opravdu. Neříkám to jen já, vidí to naši známí, kruh našich přátel, rodina. Spousta věcí ho změnila," říká s tím, že Vémola musel pořádně bojovat, aby se k němu vrátila.

"Měl to velmi těžké. Nechala jsem ho pořádně potrápit. To k tomu patří. Chlap musí o ženu bojovat. Vůbec jsem ale nečekala, že se o mě bude bít až tak moc," dodala s tím, že je velmi spokojená. ■