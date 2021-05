Roky, kdy se Menzelová starala o nemocného muže, vnímá jako dar osudu. Zvykala si na jeho odchod

Na manžela myslí denně. Foto: Face To Face

Když v listopadu 2017 našla doma manžela v bezvědomí, okamžitě začala konat. Režisér podstoupil složitou několikahodinovou operaci mozku, nikdo nevěděl, zda přežije, a pokud, jak kvalitní bude jeho život. Nejprve se příliš nedařilo, ale postupnými kroky se vrátil alespoň částečně do relativně normálního života, i když se stálou péčí a na vozíčku.

„Jsem svou povahou velký bojovník a hned tak se nevzdávám, obecně. A přestože lékaři byli velmi skeptičtí, tak jsem si říkala, že to není možné, že to nedokážeme. A takové moje heslo je, když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. Člověk musí být pokorný, a ne všechno jde tak rychle,“ vzpomíná na náročné období krásná producentka.

„Potom, co se stala ta příhoda a našla jsem Jirku doma, jsme rok bojovali po nemocnicích a rehabilitačních ústavech. A bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat a naopak lituji, že jsem to neudělala dřív,“ svěřila v pořadu Face To Face na Televizi Seznam Menzelová.

Tříleté martyrium po nemocnicích, léčebnách a sanatoriích bylo extrémně náročné. Ale poté, co překonal Menzel první rok, měla Olga za to, že se vše podaří zvládnout. „Ty dva roky beru jako dárek pro mě, abych si zvykla na to, co jednou přijde, a co jsem si neuměla představit, jak bude těžké bez toho Jirky. Mně před tím nikdo neodešel a ta fyzická nepřítomnost je něco, na co se nedá připravit,“ řekla o pocitech po loňské smrti manžela.

Lékaři a zdravotníci ale zprvu vůbec nevěřili, že se těžký stav Jiřího Menzela podaří zvrátit. Třeba to, že společně navštíví ještě někdy divadlo, že pojedou na výlet, nebo že se bude těšit z dětí. A to přitom při propuštění z nemocnice nemluvil. Postupnými kroky se podařilo alespoň z části jeho komunikační schopnosti obnovit.

„Nedošli jsme tak daleko, jak bych bývala chtěla, ale i za to člověk musí být vděčný a přijímat to s pokorou,“ říká vdova. „Jediným nepřítelem byl věk a jsem si jistá, že kdyby Jirkovi bylo méně, tak bychom to zvládli. Měl velkou chuť s tou nemocí, s tím, co ho potkalo, bojovat,“ podotkla Menzelová.

Krátce před smrtí manžela koupila v pražských Stodůlkách rodinný dům. Důvodem bylo hlavně to, že na dvorku byl bazén a voda měla blahodárný vliv na Menzelovo pohybové ústrojí. Kde jsou nyní její děti doma? „Doma jsou všude tam, kde je jim dobře a kde cítí lásku," řekla Super.cz Menzelová s tím, že stále bydlí i v bytě na pražských Hradčanech, který patřil Jiřímu a kde také prožíval i své poslední dny. ■