Charismatický Karel Roden má stejně uhrančivého bratra. Mladší Marian promluvil o jejich vztahu

Marian Roden Super.cz

"V muzikálu hraji úplně poprvé. Václav Knop mě oslovil na tuto krásnou, ale činoherní roli. Zpívat mě asi nikdy neuvidíte," řekl Super.cz Marian Roden.

Ten byl stejně jako většina herců rok bez práce. A nestěžuje si. "Neměl jsem s tím problém. Bydlím na venkově, mám zvířata, byl jsem v přírodě. Ke konci už té přírody bylo ale také moc, ta socializace je samozřejmě narušená. My měli ale na rozdíl od lidí, kteří jsou třeba vážně nemocní, vidinu, že to skončí a půjdeme do práce. Jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř než my. Nemám si na co stěžovat," prozrazuje s tím, že už se těší, až muzikál Robinson Crusoe půjde před diváky.

Premiéra v Divadle Na Maninách je naplánována na 16. září. Již v létě však za diváky vyrazí v rámci letní scény na české a moravské zámky. První představení se uskuteční 19. června v Třeboni.

Stejně jako Karel Roden má i Marian velký vztah k přírodě. "S bratrem jsme na tom stejně, proto jsme si koupili domy na venkově, bydlíme vedle sebe," usmívá se s tím, že mají blízký vztah. "Jsme sourozenci, vidíme se každý týden," dodal. ■