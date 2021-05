Připadal si jako Tom Cruise. Vojta Kotek překonal strach z výšek. Mrkněte, jak skákal z mostu!

Vojta Kotek skákal z mostu. Video: FTV Prima

Vojta Kotek (33) překonal strach z výšek a vyzkoušel si bungee jumping. Normálně by do ničeho takového nešel, ale v rámci natáčení role v seriálu Einstein, překonal sám sebe a pomoc dubléra nepotřeboval.

„S režisérem Vojtou Moravcem jsme se o tom bavili, že bych to chtěl natočit sám, bez dubléra – a povedlo se. I jemu se to líbilo, protože když by tam nebyl kaskadér, záběr by byl snazší a rovnou z toho proslovu bych mohl skočit, což vypadá efektně,“ popisuje nápad herec, který ale malou chvilku před skokem do vody z mostu v Kalupech nad Vltavou váhal.

Nakonec ale strach překonal. „Mě to moc lákalo, člověk si pak připadá jako Belmondo nebo Tom Cruise, kteří si ty kaskadérské věci dělají sami.“ A to má Vojta strach z výšek. „V osobním životě nevyhledávám adrenalin, ale když jsem motivovaný natáčením, nebo rolí, tak je to něco jiného. Chci být za frajera,“ má jasno.

Celá scéna se musela pečlivě nazkoušet a herec v rámci přípravy například zjistil, že i malé děti skáčou z mnohem větší výšky. „A mnohem méně se toho bojí, to mi opravdu pomohlo, a když se blížilo natáčení, tak jsem si byl jistý, že to zvládnu. Do toho se ale ozvala produkce, že by se mi mohlo něco stát, a ohrozil bych tak celé natáčení. Nakonec sebrali odvahu, nechali mě to skočit a na první dobrou se to podařilo,“ liboval si.

Neobešlo se to ale bez menšího zádrhele. „Lano, které mě mělo jistit, se trochu otočilo a místo nohama do vody jsem šel napřed zadkem. Voda mi roztrhla celé kraťasy a tričko, měl jsem pěknou modřinu. Zapomněl jsem si totiž sundat ten kovový řetěz, který nosím po celou dobu natáčení.“

Na to, že to dokázal, je Vojta Kotek moc pyšný, ale kdyby bylo potřeba něco podobného absolvovat znovu, už to prý neudělá. Na adrenalinovou ukázku z Einsteina, který poběží v sobotu večer na Primě, se podívejte ve videu. ■