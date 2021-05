Takhle se natáčela tragická smrt miláčka diváků, Mery Sabiny Laurinové: Slzelo se před kamerami i za nimi

Sabina Laurinová opouští seriál po pěti letech a 337 natočených dílech. Foto: TV Prima

Sabina Laurinová (49) se nadobro rozloučila se seriálem Sestřičky Modrý kód, kde hrála 5 let. Poslední natáčecí den byl nejen pro ni, ale i pro štáb velmi emotivní. Točila se totiž tragická smrt Mery, kterou si diváci zamilovali.

Scenáristé původně nechali divácky velmi oblíbenou postavu Mery otěhotnět a radovat se z prvního potomka, následně jí ale do osudu vepsali smrt. Tragické scény bývají vždy emočně vypjaté, o to víc, když se kvůli nim musí herci nadobro rozloučit s jedním z kolegů nebo dokonce s vlastní seriálovou postavou.

„Je pravda, že v dnešní době mi to přišlo poněkud morbidní, zvlášť proto, že Mery byla těhotná. Na druhou stranu to není první role, ve které umírám. Většinou to byly ale divadelní role. Určitá obrana, která panovala během natáčení i přes slzy, byla legrace a sarkasmus,“ vzpomíná na poslední chvíle na place Sabina Laurinová.

Mery podlehne masivnímu krvácení způsobenému úderem do břicha. Na sále se ji bude snažit zachránit mimo jiné její manžel, doktor Michal, v podání Saši Rašilova (48). Chybět nebude ani její seriálový milenec a velká láska, doktor David Hofbauer, kterého hraje Marek Němec (40).

Zpráva o konci Laurinové v Sestřičkách byla pro televizní diváky nepříjemným překvapením. „Moc si vážím toho, že si Mery získala tolik diváckých příznivců. Jak se říká, něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít,“ uvedla herečka už dříve. ■