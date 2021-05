Je mi jedno, že se vám nelíbím, miluji své svěšené bříško, říká modelka a sdílí dráždivé snímky v negližé

Luna Lee Profimedia.cz

„Je mi 31 let a konečně jsem ve fázi, kdy mám sama sebe ráda,“ píše americká modelka a fotografka Luna Lee k jednomu ze svých nových snímků. Jak svěřila, vedla k tomu dlouhá cesta.

Vždy prý byla větší, během těhotenství však přibrala 45 kilo. „Paže, břicho a prsa jsem měla opravdu obrovská. Své tělo jsem nesnášela,“ přiznala s tím, že ani „traumatický“ porod nepřispěl k pohodě.

„Během pár měsíců jsem shodila kolem 13 kilo. Zrovna tolik, aby mi paže, prsa a břicho ochably. Nesnášela jsem se ještě víc a nehledě na to, co jsem udělala se svým stravováním, jsem byla devět let na stejné váze,“ popsala dobu, kdy se cítila mizerně.

Zpětně říká, že byla pokrytecká, protože viděla krásu všude, jen ne u sebe. Zároveň dospěla do fáze, kdy je jí jedno, co si o ní lidé myslí a hejty na svou postavu už neřeší.

„Je mi jedno, jestli pro vás nejsem atraktivní. Nedělám to, abych se zalíbila. Ale proto, aby lidé viděli reálná těla, jaká mají také, a věděli, že jsou krásní. Nenávistné komentáře už neřeším. Kdybych mohla, vezmu všechny hejty na sebe, aby se jimi ostatní nemuseli zabývat,“ píše Luna.

Kritikové například píšou, že žena svými snímky a texty podporuje nezdravou nadváhu. Většina komentářů na jejích profilech je však pozitivní.

„Nezasloužím si snad štěstí, protože mám hrudky na těle? Odvíjí se moje hodnota od toho, jak jsem přitažlivá pro cizí osoby? Vím, že je těžké se mít rád ve společnosti, která vás nenávidí jednoduše proto, že nezapadáte do škatulky, ale je načase kašlat na to, co si ostatní myslí,“ říká Lee. ■