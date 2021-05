Lady Gaga plakala při vyprávění detailů znásilnění ze začátku kariéry: Svlékni se, řekl jí o 20 let starší producent

Lady Gaga Profimedia.cz

Ta byla v devatenácti letech sexuálně napadena hudebním producentem. Zpěvačka v dokumentu se slzami v očích popsala, co se jí tehdy stalo.

„Bylo mi devatenáct let, kdy už jsem začínala v hudebním průmyslu a jeden producent mi řekl: ‚Svlékni se‘. Na to jsem ihned odvětila, že ne a odešla. V tu chvíli mi bylo řečeno, že spálí všechnu moji muziku. Tím obtěžování nepřestalo, stále se ptal, až jsem jednou prostě zamrzla a dál už si nic nepamatuji,“ uvedla se slzami v očích zpěvačka, která rázně dodala, že jeho jméno ze strachu rozhodně neřekne.

„Z toho, co se stalo, mi bylo dlouhé týdny neskutečně špatně,“ prozradila o otřesném zážitku Gaga, u které se poté vyvinula posttraumatická stresová porucha. „Zažila jsem totální psychické zhroucení a několik dalších let jsem nebyla tou samou dívkou jako předtím. Tu bolest, jakou jsem zažívala, jsem cítila stejně jako těsně po znásilnění. I když mi dělali lékaři veškerá vyšetření, nic nenašli. Ale vaše tělo si to pamatuje,“ dodala zpěvačka, které byla později diagnostikována fibromyalgie, jež může mít souvislost s tím, co prožila.

Zpěvačka se dokonce řezala, o čemž nahlas mluví, aby pomohla ostatním a varovala je, že to není ta správná cesta, jak si ulevit. „Proč není dobré se řezat? Proč není dobré si ubližovat? Stane se jen to, že vám bude ještě mnohem hůř. Myslíte si, že se budete cítit líp, když ostatním ukážete, jak trpíte, ale to vážně nepomáhá.“

„Neříkám svůj příběh pro sebe samou, popravdě je velice těžké toto říkat nahlas, a stále se za mnoho z toho stydím. Jak mám lidem vysvětlit, že se cítím takhle hrozně, i když mám určitá privilegia, peníze a moc? Neříkám svůj příběh proto, aby mě někdo litoval. Já jsem v pohodě, ale chci otevřít své srdce ostatním tím, že se svěřím. Já jsem si tím prošla a další potřebují pomoct. Tohle je součástí mého léčení, mluvit o tom,“ uvedla zpěvačka, která si prošla mnoha terapiemi, které ve své situaci a po traumatu považuje za zásadní.

Už v minulosti přiznala v show Howarda Sterna, že svého o dvacet let staršího násilníka nikdy nekonfrontovala. Potkala jej od té doby jen jednou a byla tou situací naprosto paralyzovaná. ■