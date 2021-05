Proslavila se jako maminka z psí komedie Beethoven. Jak dnes herečka vypadá?

Bonnie Hunt a Charles Grodin v komedii Beethoven Profimedia.cz

Nedávno odešel do hereckého nebe Charles Grodin (✝86), kterého proslavila role věčně nespokojeného tatínka z psí komedie Beethoven. Herec podlehl rakovině.

Jeho filmovou manželku si zahrála o sedmadvacet let mladší Bonnie Hunt (59). Ta je jako herečka stále aktivní. Rodačka z Chicaga původně vystudovala zdravotní školu, ale brzy se vrhla na divadelní herectví. Ceněna byla především pro svou schopnost improvizace, což bylo v divadle výhodou, ale na filmovém plátně ji to zpočátku brzdilo.

Do širšího povědomí se dostala díky vedlejším rolím v komedii Under The Bitmore Clock a později v oscarovém Rain Manovi či seriálu Grand. Proslavila ji ovšem až role maminky Alice ve zmíněném rodinném snímku Beethoven, kde si zahrála i ve druhém díle.

Diváci ji znají také coby švagrovou Kate z Italských námluv a Sáru z úspěšného filmu Jumanji. Bonnie Hunt také propůjčuje svůj hlas animovaným postavičkám – zmiňme například snímky Auta, Zootropolis: Město zvířat nebo Život brouka.

Sympatickou herečku úmrtí Charlese Grodina pochopitelně zasáhlo. Její starší filmový manžel z Beethovena se k ní prý na place choval skvěle a na natáčení má krásné vzpomínky. „Chuck byl skvělý, veselý a laskavý. Bylo mi 29 let, když jsme natáčeli Beethovena. Choval se ke mně jako rovný k rovnému,“ nechala se slyšet herečka.

Tu její kolega podporoval i v budoucnu a často spolu diskutovali na společných večeřích. „Smáli jsme se, až jsme plakali, jsem strašně moc zarmoucena, že už vedle sebe nebudu mít nikoho tak jedinečného s úžasně ostrým smyslem pro humor,“ dodala herečka. ■