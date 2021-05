Muž odmítl pozvání na drink od hollywoodské hvězdy. Promeškal životní šanci

Adam Sandler Profimedia.cz

„Kdybych měl vybrat jeden moment z mého života, který bych chtěl prožít znovu, byl by to 14. listopad 1998,“ svěřil David Seth Cohen. Tehdy odmítl pozvání na pivo od svého idolu, hollywoodské hvězdy Adama Sandlera. Proč?

Tehdy dvaadvacetiletý Cohen pracoval jako asistent produkce filmu Big Daddy, v němž hrál Sandler hlavní roli. Herec ho jednoho dne přizval k popracovnímu pivu a on odmítl. Ptáte se proč? Měl prý hodně práce.

„Moje máma mi řekla: Jsi idiot. Na co jsi myslel?“ přiznal s tím, že dost možná promeškal životní šanci. „Byla to má příležitost se dostat do okolí legendy komedií. Adam pomáhá lidem, které má rád, a vždy pracuje s přáteli,“ konstatoval.

Cohen se rozhodl nehodit flintu do žita a svou historku použil jako základ doku filmu Finding Sandler. Stále přitom doufá, že si se slavným hercem jednou to pivo dá.

Koncem dubna se stalo virálním video, na němž hosteska z palačinkárny IHOP na Long Islandu nechala Sandlera z restaurace odejít, protože nebyl stůl. „Nepoznala jsem, že je to Adam Sandler (herec měl roušku - pozn.), a řekla jsem mu, že na stůl si počká tak 30 minut. A on samozřejmě odešel, protože nikdo v IHOP nečeká na stůl,“ napsala k příspěvku.

„To je nic. Myslí si, že tohle je bolest? Nedala mu stůl. Ale představte si propásnout drink se svým hrdinou. Od roku 1998 se za to kopu do zadku, nikdy jsem si to neodpustil,“ svěřil Cohen deníku New York Post. ■