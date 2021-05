Hokejista se s ní má jako v bavlnce: Půvabná Dominika prozradila, jak se stará o Jaromíra Jágra

Dominika Branišová Super.cz

„Celou sezónu jsem jezdila na všechny venkovní i domácí zápasy, vařila jsem mu jeho typické jídlo, co má před zápasem. Mě ten hokej baví a mám ráda i lidi z Rytířů Kladno, co jsou kolem. Trávila jsem tam hodně času, byla jsem ráda, že se něco děje a nemusím sedět doma a koukat do zdi,“ svěřila se Super.cz Dominika, kterou jsme potkali na focení.

Tomu se v poslední době věnuje čím dál víc, tentokrát šlo o focení pod hladinou pro kampaň s kadeřníkem Tomasem Arsovem. Jakmile bude vše hotové, plánuje Dominika se svým partnerem vyrazit také na zaslouženou dovolenou. „Jardovi začalo to hektičtější období, vzhledem k tomu, že postoupili do extraligy a musí shánět hráče, takže jemu to teprve teď začalo. Ale máme v plánu, že někam vyrazíme, ještě nevíme kam, ale myslím, že se to rozhodne v nejbližších dnech,“ uvedla modelka, která je stejně jako Jaromír Jágr milovnicí sportu.

Ráda běhá, a to i několikrát týdně. Dokonce si myslí, že je to oblast, ve které je lepší než její partner. „Jednou jsem řekla, že jsem lepší v běhání a on mi za to pak vynadal,“ svěřila se smíchem Dominika.

„Ale já si furt myslím, že jo, protože uběhnu třeba sedm nebo deset kilometrů v kuse a neumím si představit, že by běžel takovou dobu. Ale když jsme se šli nedávno proběhnout, třeba kilometr, tak je samozřejmě rychlejší než já,“ dodala Branišová na vysvětlenou. ■