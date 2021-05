Vyrazte na trénink stylově

Jak se starat o oblečení?

Oblečení a boty na trénink dostávají pořádně zabrat a tak zejména oblečení se musí vyprat. Nejprve si přečtěte etiketu všitou na vnitřní straně oblečení, to je základ. U funkčního oblečení se vyvarujte použití aviváže, která by zalepila póry tkaniny a ta by ztratila svoje unikátní vlastnosti. Perte oblečení na ruby a pokud má oblečení zipy, zapněte je. Ale i když Vám vybraný kousek přirostl k srdci a podáváte v něm skvělé výkony, počtem vyprání klesá jeho účinnost. Pokud chcete ušetřit a nejen na tréninkovém vybavení, registrujte se do klubu A3 SPORT a získáte uvítací poukaz na 100 Kč, slevu na další nákup 5 %, narozeninový dárkový poukaz a řadu dalších personalizovaných nabídek. Registraci do klubu si založíš zde: