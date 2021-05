Kráska Jaromíra Jágra opět před objektivem: Podívejte se, jak to modelce sluší v plavkách i šatech

Dominika Branišová Super.cz

Práci před objektivem se přítelkyně Jaromíra Jágra (49) věnovala od 17 let. V posledních letech sice Dominika Branišová (26) utekla k jinému oboru a pracovala v hudebním klubu, poté, co se začala objevovat po boku úspěšného hokejisty se to ale opět obrací.

O půvabnou brunetku je stále větší zájem a my jsme byli u jejího dalšího focení. To tentokrát probíhalo pod hladinou. „Je to pro mě poprvé, měla jsem z toho trochu obavy, minulý týden, když jsme měli zkoušku, tak jsem zjistila, že to není tak hrozné, jak jsem čekala. A těším se na výsledné fotky,“ svěřila se Super.cz Dominika Branišová.

Ta s fotografkou Lucií Drlíkovou a kadeřníkem Tomasem Arsovem fotila novou kampaň. „Pod vodou je důležité, abyste vydechli, protože při nádechu se vznášíte nad hladinou a udělá se vždycky pár snímků a pak se vynoříte, takže není důležité tam dlouho zadržovat dech,“ svěřila se Dominika, která před objektivem vystřídala hned několik modelů.

Za nabídky, které v poslední době chodí, je modelka ráda, ale jak sama přiznává, pečlivě si je vybírá. „Nabídky přicházejí, já je aktivně nevyhledávám a ani nemám modelingovou agenturu v Čechách, ale nabídky chodí a snažím se vybírat opravdu tak, aby každá ta spolupráce pro mě byla věc, kterou používám, jako třeba šampony na vlasy a taky věci, které se mi líbí. Jsou taky důležití lidé, kteří za tou značkou stojí, protože chci, aby ta spolupráce probíhala pohodově,“ dodala půvabná brunetka s tím, že její partner ji v modelingu naplno podporuje. ■