Očkování se rozhodně nevyhýbá: Muzikálový zpěvák prozradil, proč hodlá jít na vakcínu hned, jak to bude možné

Peter Pecha Super.cz

Poslední měsíce trávil především doma nebo na zkouškách v divadle, ale před prázdným hledištěm. To se zřejmě brzy změní. Peter Pecha (31) se aktuálně připravuje na premiéru hry Vše o mužích, kterou by měl už brzy s kolegy Jánem Jackuliakem A Tomášem Novotným představit divákům.

Herec je rád, že se po půl roce vrací vše pomalu k normálu, a aby byl jeho život alespoň zčásti jako dřív, patří k těm, co se nebrání očkování proti koronaviru. „Já jsem specifický případ. Nevadí mi očkování a ani mi nevadí, kdybych ho neměl. V každém případě se ale chci cítit svobodně a nechci být omezován, a to znamená, že pokud bude nutné, abych očkování měl, nebo jakoukoli jinou formu se prokázat, aby mi to dovolilo cestovat, tak to budu muset podstoupit,“ svěřil se Peter Pecha, který si myslí, že vakcína bude vhodná i kvůli jeho práci.

„Myslím, že ani herecká profese se neobejde bez těchto věcí. Ano, pokud mi to dovolí volně dýchat, tak se nechám očkovat,“ svěřil se nám Pecha, kterého jsme potkali na zkoušce v divadle Studio DVA. To by měl s kolegy hrát na letní scéně divadla. Vedle toho by rád stihnul také dovolenou v zahraničí, kterou si kvůli pandemii už rok odpírá.

„Čeká nás představení Vše o mužích na letní scéně. Cestování bych se ale v létě nebránil, pokud budeme schopni splnit všechny podmínky a bude příležitost, minimálně časová, tak bychom se rádi podívali, myslím, že nám to chybí, loni jsme kvůli pandemii nikde nebyli a myslím, že by to chtělo na chvíli trochu vypnout,“ svěřil se nám herec, který by na dovolenou vyrazil se svou manželkou Kateřinou. ■