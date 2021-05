Pronásledovali ji, protože nechodila s bělochem, uvedl o Dianě princ Harry. Se zármutkem bojoval alkoholem a drogami

Princ Harry promluvil o následcích ztráty své matky. Profimedia.cz

„Byl jsem ochoten pít, brát drogy a zkoušet věci, díky nimž jsem dokázal potlačit své pocity,“ uvedl Harry, který prý nepil proto, že by si to užíval, ale chtěl tím něco maskovat.

„Bylo to, jako bych fungoval mimo své tělo, jen jsem tak chodil a dělal, co se ode mě očekávalo. Ukazoval jsem tak desetinu svých emocí, které projevovali všichni ostatní, a v duchu si říkal: Byla to moje máma a ty jsi ji nikdy ani nepotkal,“ rozpovídal se v rozhovoru princ.

V dokumentu Harry svěřil Oprah Winfrey i to, že jej trauma ze ztráty matky dovedlo až k úzkostem a několika panickým atakám, které proběhly mezi jeho 28. a 32. rokem života. „Vždy, když jsem oblékal oblek a uvazoval si kravatu, bylo to pro mě jako nasazování si určité role. Při pohledu do zrcadla nasadit herní obličej a šlo se. Ale ještě než jsem opustil dům jsem byl naprosto propocený,“ prozradil.

Princ také uvedl do spojitosti úmrtí své matky s myšlenkami na sebevraždu jeho ženy Meghan (39). „Rozhodla se se mnou sdílet své sebevražedné myšlenky i podrobnosti toho, jak si chtěla život vzít, ale zastavilo ji to, že by nebylo fér, abych přišel o další důležitou ženu ve svém životě poté, co se stalo s mojí matkou. Historie se tady opakuje. Moje matka byla až do smrti pronásledovaná, protože byla ve vztahu s někým, kdo není běloch. A podívejte se, co se zase stalo.“ ■