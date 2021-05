Tohle by si princezna Diana neoblékla: Její představitelka z Koruny ukázala zadeček v průhledných šatech

Emma Corrin Profimedia.cz

Na svém instagramovém profilu se podělila o zákulisní snímky z focení velice odvážných šatů britské návrhářky Charlotte Knowles. Průhledná látka odhalila její drobné pozadí, a aby nebyly fotky jen sexy, do výběru přidala i snímek, jak ve večerní róbe sedí na toaletě.

Šaty měla původně vynést na jedno z předávání cen, ale zůstaly jí doma ve skříni nevyužité kvůli restrikcím v době pandemie koronaviru. „Další look zamýšlený na červený koberec, který se ztratil kvůli covidu. Svůj debut si šaty odbyly na narozeninové večeři,“ napsal ke snímkům Emmy kamarád a stylista Harry Lambert.

Herečka se nedávno odbarvila na blond po delší době s tmavšími vlasy. Ty měla kvůli roli ve filmu My Policeman, kde si zahraje vedle zpěváka Harryho Stylese (27). Ve filmu, který je posazen do padesátých let 20. století, hrají manželský pár, přičemž Harry hraje policistu, který je utajeným gayem. ■