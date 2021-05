Anička Slováčková o rozchodu svého táty Felixe Slováčka s výtvarnicí Lucií Gelemovou: Špinavé prádlo se má prát doma!

Anna Slováčková Super.cz

Poslední z rodiny, kdo se ještě nevyjádřil k rozchodu Felixe Slováčka (77) s výtvarnicí Lucií Gelemovou (38), byla muzikantova dcera Anna Slováčková (25). Pro Aničku oznámení překvapením nebylo. "Věděla jsem to dříve, než se to objevilo na sociálních sítích a v médiích," řekla Super.cz mladá zpěvačka.

"Nečetla jsem, co ta paní napsala na sociální sítě, ani si to číst nebudu. Já hlavně doufám, že je táta v pořádku a není v nějaké depresi. Snad je v pohodě a život jde dál. To se stává kdykoli a po jakkoli dlouhém vztahu, že se dva lidi rozejdou. To je prostě život," krčila rameny Anička, z čehož jasně vyplynulo, že Lucii si jako tátovu partnerku rozhodně neoblíbila.

"Každopádně si myslím, že to, aby rodiče s novináři komunikovali o tomhle tématu, je už moc. Je to zbytečné a trapné. Tyhle věci by se ze všech stran měly řešit v soukromí, a ne v novinách," domnívá se, že špinavé prádlo by se mělo prát doma.

"Myslím si, že ani jedna strana by se k tomu neměla vyjadřovat přes média. Vím, že je to těžké. Znám svoji rodinu, svoji mámu a svého tátu, a vím, co se kde děje, ale nemám potřebu to sdílet se světem, ačkoli někdy bych ráda řekla, jak se věci mají. Stejně mi to ale přijde zbytečné. Je to rodinná záležitost, kterou bychom si měli vyřešit my, mezi čtyřma až osmi očima, a ne mezi deseti miliony dalších lidí," kritizuje přístup svých rodičů Anna Slováčková. ■