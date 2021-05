Povedená VIP rozhodnutí: facelift, liposukce i nová prsa

Má svoje prsa? Nezhubla díky liposukci? Čím to je, že vypadá mladší? Takto řeší okolí celebrity i ženy ve svém okolí. Jenže jediné, na čem záleží, je spokojenost každé z nás. Naše tělo, naše rozhodnutí. A toto jsou volby známých žen. Inspirujete se?

Klinika Yes Visage a.s. Foto: Klinika Yes Visage a.s.

Hvězdy showbyznysu jsou sice pod větším drobnohledem, přesto řeší stejné věci, jako mnoho z nás.

Yvona Krainová po faceliftu na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Yvona s prim. MUDr. Molitorem po faceliftu na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Yvona Krainová může své sestře konkurovat

„Vypadala jsem smutně i když jsem se tak necítila,“ vysvětluje Yvona, starší sestra Simony Krainové, proč se rozhodla podstoupit facelift na Klinice YES VISAGE.

Faceliftu, ani jiných zákroků se není potřeba obávat, pokud se svěříte do rukou zkušených specialistů. Od drobnějších výkonů jako jsou nové rty, plastika víček, přes citlivě provedené úpravy nosu a jiné „beautifikace“ až po celková omlazení a liftingy. A co YES FastLift ? Výrazné chirurgické omlazení, ale ambulantní a bez dlouhého zotavování. A s uvěřitelným výsledkem.

K Petře Faltýnové plná prsa patří

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Andrea Kalivodová své vnady nechala s ohledem na mateřství jen povýšit

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Sexy tmavovlásky a jejich upravené dekolty

„Jako mladá jsem měla z malých prsou velký komplex. Proto už dávno plastika,“ vysvětluje Petra Faltýnová, s tím, že si svůj život bez plného dekoltu již nedovede představit.

„Je mi kolik mi je a došla jsem k rozhodnutí, že je načase drobná úprava,“ vysvětluje operní diva Andrea Kalivodová, proč si nechala upravit prsa a dodává: „Nejde jen o estetické hledisko, které je určitě důležité, ale i zdravotní.“ A co přední čeští specialisté na plastiku prsou na Klinice YES VISAGE nabízejí? Všechny druhy operací prsou, zvětšení, zmenšení, modelaci včetně kombinací, ale i novinky jako trojnásobně menší vstupní jizvu oproti klasickým metodám či odlehčené implantáty.

Alice Bendová podstoupila liposukci na Klinice YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Kamila Nývltová po liposukci SlimLipo zcela změnila životní styl

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

Rychlé hubnutí si chválí herečka i zpěvačka

K vysněné postavě pomohla Alici Bendové i Kamile Nývltové moderní liposukce SlimLipo. „Nenechala jsem se nijak omezit, už druhý den jsem na place natáčela seriál,“ usmívá se Alice a Kamila ji doplňuje: „Výsledek po liposukci mě maximálně motivoval ke změně životního stylu, teď už si tělo udržuji pravidelným sportem.“

SlimLipo je zákrokem bez celkové anestezie a dlouhého zotavování, proti kožním převisům pomohou současné druhy abdominoplastik. A novinkou je nejúčinnější neinvazivní bezbolestné tvarování těla YES BodyCare , které si poradí i s celulitidou.

Specialiste na plastickou chirurgii z Kliniky YES VISAGE

FOTO: Klinika Yes Visage a.s.

