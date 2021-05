Lela Ceterová promluvila o svatbě s Karlosem Terminátorem Vémolou. Známe datum veselky a další detaily

Lela Ceterová promluvila o přípravách svatby. Super.cz

"Myslím, že to bude krásná svatba, nezapomenutelný zážitek nejen pro nás, ale i pro hosty. Máme pro ně velká překvapení. Chceme, aby na naši svatbu nikdy nikdo nezapomněl. Moc se těšíme na reakce," řekla Super.cz Lela.

Přípravy jsou v plném proudu. "Naplánovali jsme to hned po zásnubách, řekli jsme si hned termín, datum naší svatby je 28. 7., bude v den našeho seznámení. Všechno pro nás musí mít nějaký význam," usmívá se.

"Máme všechno připravené, máme místo, svatební šaty se mi už šijí, na to salón potřeboval dva měsíce, svatební agentura všechno chystá. Vše řešíme v předstihu," upřesňuje. Jedinou neznámou je počet hostů. Jaká budou vládní opatření, nikdo netuší. "To budeme dořešovat. Zatím se nestresujeme, uvidí se, jak to bude," krčí rameny sexy blondýnka.

Co se týče svatebních šatů, máme se prý na co těšit. "Salón, který mi šije šaty, ví, že jsem těhotná, na konci se ještě budou dolaďovat. Budou to šaty, co ještě nikdo nikdy neměl. Bude to wow," dodala s tím, že budou tradiční bílé. "To k nevěstě patří," uzavřela. ■