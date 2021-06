Komik, který si dělá legraci z Belohorcové, Rolins či Němcové, nemá po účasti ve slovenské Tváři ambice dobýt showbyznys

Vyzkoušel si novou úlohu. Foto: TV Markíza

Fero se v rozhovoru pro Super.cz rozpovídal o tom, co bylo během práce v televizi nejnáročnější, jak probíhal osobní střet se Zuzou Belohorcovou, ze které si dělal legraci, a jestli by se chtěl dál prosazovat v showbyznyse.

Františku, stal se z vás z ničeho nic zpěvák a tanečník. Jaká poloha je pro vás nejnáročnější?

Obě polohy jsou pro mě těžké, protože zpěv mi není vlastní. Nejnáročnější je obě tyhle věci spojit a vytvořit z toho nějaké dílo.

Co bylo v přípravách na show zatím úplně nejtěžší?

Myslím si, že nejnáročnější pro mě bylo naučit se anglický text a zároveň ho odzpívat. Pravdou je, že nejnáročnější je pro mě obětovat tomuto projektu svůj čas. Jsem zvyklý mít své pohodlí a přípravy na Tvář zabraly skutečně hodně času. Zároveň to celé ale přineslo spoustu pozitivních věcí.

Není problém, že nejste zrovna nejlepší zpěvák?

Myslím si, že to není vůbec problém. Obsadili mě do té show proto, abych pobavil lidi. Klidně můžu zpívat i se svým hlasem, o to vážně nejde.

Jako Fero Joke se často proměňujete do ženských postav. Předpokládám, že tedy v show s ženskými rolemi nemáte problém.

Paradoxně mám problém s proměnami do ženských postav. Když se měním v ženskou doma, tak mi stačí zástěra a paruka. Když dělám ženské postavy v Tváři, potřebuji spoustu věcí od kontaktních čoček přes korzet až po oholené nohy. Zrovna to mně docela dost vadí. Ve výsledku to ale bývá super.

Byla to náhoda, nebo záměr, že jste se v show setkal s kolegyní Evou Evelyn Kramerovou?

Byla to taková polonáhoda, že jsme se v této show potkali. Jsem hrozně rád, že ji tam mám, a že se můžeme vzájemně podporovat.

V minulosti jste si vzal na Instagramu na paškál Zuzanu Belohorcovou. Jaké bylo vaše osobní setkání? Vyříkali jste si to. Ona je prý vašim fanouškem.

Během našeho prvního osobního setkání jsem měl trošku trému, ale ona ty mé parodie přijala velmi dobře. Ostatně mým cílem nikdy nebylo ji zesměšnit a ublížit jí a ona to ví. Nakonec jsme si velmi dobře popovídali. Tyto věci jsme ani nijak zvlášť neřešili. Myslím si, že spolu máme velmi dobrý vztah, vlastně jsem rád za každého z mých kolegů, se kterými jsme vytvořili dobrou partu. Zuza nám to tam velmi zpestřuje, jsem rád, že ji tam máme.

Už před show se vám podařilo dost zhubnout. Co za tím stojí?

Za tím, že jsem zhubl, určitě stojí fakt, že jsem přestal pít alkohol. Trávím mnohem víc času v přírodě. Nedržím žádné diety ani necvičím ve fitness centrech. Jen si na sebe dávám větší pozor.

Nechybělo vám vaše alter ego Maja? Na vtípky na sociálních sítích jste totiž během působení v show neměl čas.

Abych řekl pravdu, tak ani moc ne. Potřeboval jsem už trošku pauzu. I lidé si od ní oddechnou a uvidí mě zase v jiné roli, což je fajn.

Myslíte si, že vám účast ve Tváři otevře další dveře? Čemu byste se rád věnoval?

Stále nevím, jestli mi to přinese nějaké nové příležitosti. Některé dveře mi to může i zavřít. Jsem hrdý na to, že jsem to zvládl a zvládám. Těší mě, že jsem potkal spoustu skvělých lidí. Že jsem měl práci v této těžké době a že jsem jen tak neseděl doma. Nemluvě o tom, že jsem se naučil sám se sebou pracovat, čelit různým emocím a podobně.

Vlastně je mi docela jedno, jestli přijde nová příležitost, protože se velmi rád vrátím ke svému učitelskému povolání a péči o mentálně postižené děti, protože to mě baví. Takže nepotřebuji další dveře otvírat, možná spíš některé zavřít. ■