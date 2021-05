Co se skutečně stalo v paláci, že Harry a Meghan odjeli? Téma útěku do USA nepřestává budit vášně

Princ Harry s manželkou Meghan Markle Profimedia.cz

Na tu Harry a Meghan víceméně odpověděli v rozhovoru s Oprah Winfrey, kde prezentovali svůj úhel pohledu. Vévodkyně hovořila o sebevražedných myšlenkách, rasismu, pocitu samoty a odcizení. Interview se dostalo pozornosti po celém světě a rezunuje i dál.

Téma odchodu vévodského páru z Velké Británie je atraktivní i pro šoubyznys a stalo se námětem dalšího filmu americké televize Lifetime.

V pořadí třetí snímek na motivy života Harryho a Meghan, tentokrát s podtitulem Útěk z paláce, si vzal ambiciózní cíl, a to prozkoumat, co se „uvnitř paláce skutečně stalo“, že to vedlo ke stěhování do Kanady a následně do Kalifornie.

Harryho a Meghan ztvární Jordan Dean a Sydney Morton. Natáčet se začne ve Vancouveru, na podzim by se měl snímek dostat k divákům. ■