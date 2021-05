Ženich ze slovenské Svatby na první pohled promluvil o zákulisí: Hráli na diváky divadlo?

Milan Benda je český účastník slovenské reality show Svadba na prvý pohľad. Foto: TV Makríza

"Věděli jsme to hned. Museli jsme trošku hrát kvůli divákům, aby se měli na co těšit. Jinak nevím, proč bychom museli hrát takovou v uvozovkách hru, nikomu z nás se to nelíbilo, chtěli jsme být od začátku upřímní. Ale asi to mělo větší efekt a větší sledovanost," řekla tehdy Super.cz Natálka.

Svatební show se těší přízni i na Slovensku, kde byla odvysílaná první série. Zajímalo nás, zda účastníci slovenské verze pořadu na diváky něco "hráli". Zeptali jsme se přímo jednoho z ženichů Svadby na prvý pohľad.

„Mohu mluvit jen za nás, jak to bylo u ostatních párů, nevím. My jsme nebyli tlačeni do situací, které jsme vyloženě nechtěli,“ svěřil Super.cz fitness trenér a projektant Milan Benda, kterému láska s nevěstou Terezou vydržela i po skončení show a plánují reálnou svatbu.

Přiznává ale, že natáčení není vždy jen zábava. „Natáčí se i 15 hodin denně, když je pohromadě celý štáb, tak jde o maximální využití času. A potom to není jednoduché například, co se týče nervů - když se natáčelo a dlouho jsme nejedli, do toho ještě vyrazili sportovat,“ vysvětluje sympatický ženich.

Popsal také, jak to probíhá v zákulisí. „Samozřejmě jsme věděli, co natáčíme - svatbu / společný život, takže jsme se kolikrát na kamery bavili o tématech, která s tím souvisí. Věděli jsme, že chceme být spolu, a myslím si, že to je cílem tohoto experimentu, takže v tomto ohledu jsme nepociťovali tlak, měli jsme dobrý štáb. Občas mi to natáčení s odstupem času chybí, bylo to něco jiného než pracovní život projektanta. Byl to fajn úlet,“ dodává Milan Benda. ■