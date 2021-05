Nedávno se stala poprvé maminkou, ikonou modelingu je dodnes: Připomeňte si Naomi Campbell (51) na žhavých sexy fotkách

Naomi Campbell Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britská modelka Naomi Campbell (51) už je rok mezi padesátnicemi. A pořád vypadá skvěle! Na modeling se tato rodačka z Londýna vrhla už jako patnáctiletá. A koncem 80. let už patřila mezi v té době trojici nejžádanějších světových modelek (společně s Christy Turlington a Lindou Evangelistou).

V úspěšné kariéře pokračovala i v 90. letech, kdy ozdobila titulky prestižních magazínů a stala se tváří věhlasných značek. Status jedné z nejžádanějších modelek si ostatně udržuje dodnes, ač už patří mezi zralé ženy.

Nedávno se dokonce poprvé stala maminkou, když oznámila, že na svět přivítala dceru. Zda ji vzhledem k jejímu věku odnosila náhradní maminka, ale neprozradila, a není ani známo, že by momentálně měla po svém boku oficiálně partnera. Mluví se ale o tom, že single není. „V Americe žije se svým přítelem a je velice šťastná. Konečně nastala ideální doba pro to, aby se stala matkou, a je nadšená,“ cituje deník The Sun svůj zdroj.

Dlouhonohá gazela plnila titulní strany nejen svými sexy fotkami, ale i skandály. Několikrát byla obviněna za násilné činy a útoky na své zaměstnance. Před jedenácti lety přiznala, že napadla mobilem svého osobního asistenta. Vše spravily vysoké pokuty a veřejně prospěšné práce.

V poslední době ale Naomi Campbell seká latinu a je vidět, že s padesátkou přeci jen vyzrála. A snad právě proto se z ní stala maminka, která ale v modelingu umí zastavit čas. Její odvážné sexy fotky si připomeňte v galerii. ■