Česká Miss a influencerka výrazně zhubla. Během lockdownu se jí vrátily problémy se štítnou žlázou

„V této době se lidé potýkají s váhou. Většinou řeší, že přibrali, já mám opačný problém. Je to kvůli štítné žláze. Měla jsem ji několik let nemocnou, pak se to uklidnilo a v době lockdownu se mi to zase vrátilo,“ svěřila se Super.cz Natálka během návštěvy beauty kliniky. „Štítná žláza řeší rovnováhu hormonů v těle a působí na ni spousta faktorů včetně stresu. Nemyslím si, že jsem stresař, ale nejspíš to bude nějaký můj vnitřní pocit, o kterém nevím.“

Za poslední rok se musela Kotková vzdát zejména cestování, které je její velkou vášní. „Nějaké části mého já chybí cestování, poznávání nových věcí, setkávání se s jinými kulturními vjemy. Já ale nemám pocit, že bych v lockdownu trpěla, protože jsem ten typ člověka, který se umí radovat i z maličkostí. Těžko říct, co se odehrává v mém podvědomí,“ krčí rameny držitelka titulu Česká Miss World 2016.

Sympatická kráska se ale z úbytku váhy nehroutí. „Nevadí mi to. Stále sportuju, a to mi pomáhá. Je ale samozřejmě důležité, aby tělo bylo zdravé,“ dodala Kotková. ■