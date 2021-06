Frontman kapely Slza přišel v pandemii o kšefty. Jak se to projevilo ve vztahu s krásnou blogerkou?

Natálie Kotková si od cestování dala cílenou pauzu. Super.cz

„Možná se může zdát, že svůj profil mám založený na cestování. Já si ale myslím, že to mám postavené hlavně sama na sobě, na tom, co chci lidem předat,“ řekla Super.cz influencerka během návštěvy beauty kliniky a jedním dechem dodala: „Ani v lockdownu neskončil život a svět. Cestování jsem omezila, i když se třeba dalo. Osobně mě to nelákalo, dala jsem si cílenou pauzu. Našla jsem si v tom období to hezké.“

Usměvavá blondýnka se ze změny životního stylu v pandemii nehroutila, život se ale otočil jejímu příteli Petru Lexovi. Ten se svou kapelou Slza přišel o kšefty, koncertovat nešlo. „My, lidi pracující v onlinu, jsme v pohodě. Mnohem hůře jsou na tom herci a zpěváci,“ řekla Natálka.

V jejich domácnosti ale k ponorce nedošlo. Pár se přestěhoval do nového bytu a pořídil si kočku.

„Nebyl to nezvyk. I v minulosti, když Petr nekoncertoval, tak jsme byli spolu doma. Jsme dva pohodáři a umíme si dopřát osobní klid. Vztah už máme dlouho a umíme se k sobě chovat. Pokud mají být ti dva spolu, tak by tohle období pro ně neměl být problém. Vztah jako takový je přece to hlavní. Ve vztahu přijdou mnohem zásadnější životní zkoušky, než zůstat spolu doma,“ říká Natálka Kotková. ■