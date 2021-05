Pepa Kokta (64) s Ornellou (28) slaví desáté výročí: Exmanželku Partyšovou podnikatel podváděl celý rok

Ornella vzpomíná na seznámení s Josefem Koktou.

"Seznámili jsme se na Facebooku, já ho tenkrát neměla spojeného s jeho tehdejší ženou. Měli jiné příjmení, neptala jsem se ho na to. Jeho žádost jsem přijala během vyučování ve škole a dělala jsem si ze začátku z něj legraci. Psali jsme si asi půl roku," řekla Super.cz Ornella.

Den výročí stanovila na den, kdy byla poprvé s Koktou na obědě. "Jeli jsme se školou na výstavu u Rudolfina, tak jsem přijala jeho nabídku na oběd, Pepa měl byt za rohem v Břehové. Řekla jsem si, že ušetřím. Utáhl mě vlastně na jídlo zdarma," směje se. "Nakonec jsme spolu seděli asi pět hodin. A od té doby to počítám," prozrazuje.

V té době měla i ona jinou známost. "Dohodli jsme se s Pepou, že budeme kamarádi, já se v té době vídala ještě s někým úplně jiným. Začalo to trošku zvláštně. Bylo to tenkrát hodně tajný, vlastně jsem to neřekla ani kamarádkám. Ze začátku jsem zamilovaná nebyla, asi měsíc nato jsem tomu propadla. Nebyla to láska na první pohled. Trvalo mi to, nezamilovávám se tak lehce. Ale pak už to jelo a láska to byla a je obrovská," dodala. ■