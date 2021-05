Randila s Voskovcem i Werichem a ráda pařila. Herecká hvězda (✝83) se čtyřikrát vdávala, poslední muž byl o 30 let mladší

Ljuba Hermanová Profimedia.cz

Mladší generaci zřejmě jméno Ljuba Hermanová (23. 4. 1913 – 21. 5. 1996) nic neříká, pamětníci ale vědí své. Byla to oblíbená filmová a divadelní herečka, a navíc i skvělá šansoniérka a kabaretní zpěvačka se sytým hlasem, která si vždycky uměla získat publikum.

Poutala také pozornost svým temperamentem, radostí ze života i proslulými akrobatickými kousky. Ještě v osmdesáti letech dokázala na jevišti udělat hvězdu anebo vymrštit nohu až k hlavě! Hermanová byla také jedinou ženou, kterou pánové Jiří Voskovec (✝76) a Jan Werich (✝75) pustili na forbínu. Od úmrtí této populární umělkyně uplynulo právě 25 let.

Zrála jako dobré víno

Kolegyně Luba Skořepová (✝93) kdysi řekla, že Hermanová se nenarodila v roce 1913, jak oficiálně uváděla, ale o pět let dříve. Rodný list si prý nechala „omladit“, protože si potrpěla na „koloušky“ a nechtěla po jejich boku vypadat staře. To ale Ljuba Hermanová ve své autobiografii rázně popřela.

Ať už to bylo jakkoli, celý život měla elánu na rozdávání. A věk by jí rozhodně nikdo nehádal, ať už jí bylo o pět let víc nebo míň. Jan Werich na její adresu kdysi poznamenal, že zrála jak víno z dobré úrody, protože ani s přibývajícími léty neztrácela svůj půvab a šarm.

Šili s ní všichni čerti

Říkalo se jí také „děvče s čertem v těle“ podle filmu, ve kterém si v roce 1933 zahrála. A to Ljuba Hermanová opravdu byla. Života i jeho radostí si užívala plnými doušky. Ráda se bavila, vymetala večírky, všude jí bylo plno. Také mužů se v jejím životě objevilo velké množství – možná stejně jako písniček, které během své šedesátileté kariéry nazpívala.

V dlouhém výčtu jejích ctitelů nechyběli ani Voskovec s Werichem. „Myslím, že jsem se Werichovi líbila, ale mně se líbil spíš jemnější a romantičtější Voskovec. Ovšem randila jsem s oběma. Později jsem se dozvěděla, že si to pak v šatně stejně řekli,“ přiznala herečka po letech.

Čtyřikrát se také vdala a čtyřikrát se rozvedla, děti ale neměla žádné. Všichni její partneři byli mladší než ona, ten poslední dokonce o téměř třicet let! Když se brali, Hermanové bylo dvaašedesát a ženichovi pouhých třiatřicet.

Po boku slavných hvězd

Prošla řadou divadelních scén, nikde ale dlouho nevydržela. Na jevišti spolupracovala nejen s V + W, ale také s Vlastou Burianem (✝70) či s Oldřichem Novým (✝83), který ji přivedl k šansonu. Po válce objížděla republiku s tehdy populárním zpěvákem Rudolfem Cortésem (✝65).

Pak zkusila Redutu, kde tehdy fungoval Accord club, ve kterém působili například Viktor Sodoma (75), Jiří Suchý (89) a Jiří Šlitr (✝45). Hermanová stála i u začátků dramatika Václava Havla (✝75).

Koho miloval Ježek?

Ve filmu tolik příležitostí nedostala. V letech 1932 až 1938 jich natočila jen třináct, což oproti jiným hereckým kolegyním není mnoho. Pak přišla dlouhá přestávka, protože jako poloviční Židovka nesměla hrát. Poprvé se objevila v komedii V + W Peníze nebo život (1932), ve které společně s Hanou Vítovu (✝73) nazpívala slavný hit Život je jen náhoda.

Hermanová pak tvrdila, že autor Jaroslav Ježek (✝35) napsal píseň právě pro ni, protože ji miloval. Kuriózní je, že to samé prohlašovala i Vítová. Dnes už se bohužel nedozvíme, jak to bylo ve skutečnosti. Hermanová si do války zahrála ještě například v komediích Nezlobte dědečka (1934) nebo Otec Kondelík a ženich Vejvara (1937).

Nazpívala také velké množství šansonů a kabaretních písní. K těm nejčastěji hraným patří Žižkovská (Já mám ráda políra) a Tyjátr (My jsme ti blázni z povolání). Píseň ze své veselohry Jsem děvče s čertem v těle (1933) dokázala vystřihnout i v 81 letech se stejnou vášní jako zamlada – a každý divák jí tato slova rád věřil. ■