Slavný rapper potvrdil vztah s Rihannou: Ona je ta pravá, uvedl na adresu barbadoské krásky

ASAP Rocky a Rihanna Profimedia.cz

Rapper nyní poskytl rozhovor časopisu GQ, kde Rihannu označil za lásku svého života. Rocky poskytl časopisu náhled do svého soukromí, které si jindy přísně střeží a na adresu zpěvačky uvedl: „Láska mého života. Moje lady. Život je mnohem lepší, když máte tu pravou, a myslím si, že to, že je to ona, poznáte. Je ta pravá.“

V rozhovoru se jej ptali, zda by se rád stal otcem, na což odpověděl: „Pokud to mám napsané v osudu, tak rozhodně. Myslím si, že by to bylo skvělé a že bych byl skvělý otec.“

O tom, že by se Rihanna chtěla stát matkou, sama před časem mluvila. V rozhovoru pro magazín se nechala slyšet, že by v příštích deseti letech měla ráda tři až čtyři potomky. A to bez ohledu na to, jestli pro ně bude mít tatínka. „Jestli bych to zvládla sama? To víte, že jo,“ uvedla tehdy. ■