Sexy fotka prince Williama budí pozornost: Není divu, že vévodkyně Kate vypadá pořád tak šťastně, komentují ženy

Princ William Profimedia.cz

Především ženy si všimly, jaké má princ William silné a svalnaté paže, a v tomto duchu se také nesla většina komentářů.

„No ale ty bicáky!“, „Červenám se tu“, „Někdo tady posiluje“ nebo „Pardon, ale ty svaly jsou jediné, co vidím“, komentovaly fanynky, často s přídavkem v podobě emotikonů srdce nebo polibku. A obdobných vzkazů jsou u snímku, bez legrace, stovky.

Příspěvku se tak dostalo sice poněkud nečekané, ale žádoucí pozornosti.

„Všem, kteří pracují na vakcinaci - děkujeme za všechno, co jste udělali a co děláte,“ vzkázal princ zdravotníkům. Fotku palác sdílel v den, kdy se ve Velké Británii otevřela registrace k očkování pro lidi ve věku 34+. Princi je osmatřicet let. ■