Tenhle fešák se v době lockdownu rozhodně nenudil: Když nemohl před publikum, kopal hroby

Tomáš Novotný Super.cz

Rozhodl se tak vyzkoušet práci truhláře, ale i hrobníka. „Ono to vzniklo shodou náhod, kdy mi kamarádi na vesnici nevěřili, že bych si byl schopný udělat ten kurz, tak jsem do toho šel. Opravdu jsem si ho vystudoval a do toho přišla korona,“ svěřil se Super.cz herec, který v době zavřených divadel kopal hroby.

„Tak jsem si říkal, mám nějakou rekvalifikaci, proč to nezkusit, když práce, které se normálně věnuji, teď není. Takže se vzdělávám dál, dělám si praxi a udivíme, třeba mi to zaměstnání zůstane,“ prozradil Tomáš Novotný, kterého jsme potkali v divadle Studio DVA na zkoušce nového představení Vše o mužích. „Mohu pozvat diváky, kteří představení už viděli, protože se hrálo 15 let, na zcela nové představení, protože to bude vypadat jinak a snad budou diváci zvědaví, jak to bude v našem podání, takže já doufám, že se to bude líbit,“ svěřil se herec, který se na jevišti letní scény divadla objeví po boku Petera Pechy a Jána Jackuliaka.

A jak sám říká, v budoucnu je možné, že si i na jevišti zahraje hrobníka. „Mám od šéfa činohry Národního divadla moravskoslezského Vojty Štěpánka slíbeno, že až bude dělat Hamleta, tak mám slíbenou roli hrobníka, protože říká, že jsem herec s největší průpravou na tuhle roli,“ dodal herec. ■