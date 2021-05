Manžel moderátorky Lucie Křížkové už brzy nastoupí do vězení. Strach o rodinu a blízké!

Lucie Křížková s manželem Davidem Michaela Feuereislová

On sám podle svých slov doplatil na svou důvěřivost a naivitu. „Jsem vinen, udělal jsem chybu, ale nemyslím si, že je cesta mé nápravy skončit ve vězení, myslím si, že tréninkem mládeže a psaním odborných knih a prací pro veřejnost, bych byl asi společnosti větším přínosem, ale asi to někdo vidí jinak,“ řekl v pořadu Showtime manžel někdejší missky Lucie Křížkové (36).

Ten se snaží veškerý čas trávit s rodinou a svým týmem. Už prý ale studuje vězeňský řád, protože nástup může přijít kdykoliv. Třicetinásobný mistr republiky, který čtyřikrát přeplul Atlantik, má strach především o své blízké.

„Necítím zlost nebo touhu po pomstě, mně je to jedno, já chci, aby to skončilo, to je celé. Zvládnul jsem oceány, to není problém, ale bojím se o rodinu, mám strach, že některé lidi neuvidím, až se vrátím,“ svěřil se sportovec.

Ten se celou situaci snaží vysvětlovat i svým dětem. „Lolinka je malinká, ta je v pohodě. Samozřejmě pocítí moji nepřítomnost, to je strašný. A Dádovi je devět let a už to vnímá, už ví,“ nechal se slyšet Křížek, jak těžkou prožívá doma situaci.

Jachtaře plně podporuje i jeho manželka Lucie Křížková. „Stále si opakuji, že žijeme, jsme zdraví. Tahle noční můra jednou skončí. Svého muže miluji a stojím za ním, to už víte. Jeho jednání nebylo úmyslné. Zvládneme to,“ vzkázala. ■