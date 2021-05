Miss mokré tričko Eva Decastelo: Chtěli byste, aby vám také přijela vyčistit bazén?

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

Na plavkovou sezónu to venku ještě úplně není. S tím si ale Eva Decastelo (42) hlavu neláme. Moderátorka a herečka už v loňském roce propadla otužování, a tak může své tělo svlažit ve studené vodě vlastně kdykoli. A to i doma v bazénu.

„Otužuji se už několik měsíců a stále mě to baví. Teplotu vody jako dřív řešit nemusím a celkem se mi to hodí. Do bazénu jsem tentokrát vlezla, protože nám nefunguje filtrace a musel se vyčistit hezky ručně,“ svěřila se Super.cz Eva, která do vody neskočila v plavkách ale v triku.

Nutno říct, že nechat si vyčistit bazén od Evy by chtěl snad každý. Moderátorka předvedla nejen své odhalené bříško, ale v zauzlovaném triku by z fleku mohla aspirovat na titul miss mokré tričko. Decastelo prostě ví, kde jsou její přesnosti a nebojí se je dát na odiv. ■