Slovenská Svatba na první pohled má nečekanou dohru: O tomhle si páry z české verze mohou nechat zdát

Český účastník Milan Benda si krásnou Slovenku Terezu musel vybojovat. Foto: Archiv M.Bendy

Slovenská verze úspěšné reality show Svatba na první pohled dospěla do zdárného finále. Jak jsme již informovali, český fitness trenér a projektant Milan Benda pořádně zamíchal kartami tím, když se do pořadu přihlásil až v průběhu natáčení , protože se zakoukal do jedné ze svých klientek, blondýnky Terezy, která si k němu přišla vylepšit figuru do svatebních šatů. Vše skončilo happy endem a pár stanul před oltářem, následovaly romantické líbánky na Maledivách . Zajímalo nás, kam se jejich vztah posunul po skončení natáčení a jestli jim láska vydržela.

„Jako jediný pár jsme zůstali spolu, je to už 7 měsíců od natáčení, takže si troufám říct, že jsme to období úspěšně zvládli,“ prozradil Super.cz Milan.

Jediné, co jim stálo v cestě, byla vzdálenost mezi Českem a Slovenskem. Tento problém vyřešili, a dokonce mají velké plány do budoucna. „Společně bydlíme už od konce natáčení v Praze a líbí se nám tady. Určitě bychom se chtěli časem přesunout do domu, a to někde v okolí Prahy. Jinak naši budoucnost teď ovlivní už reálná svatba, kterou plánujeme v létě na Slovensku,“ překvapil nás sympatický ženich z reality show.

Oproti české verzi pořadu, kde se některé páry postupem času nevyhnuly konfliktům a začaly převládat antipatie, v případě Milana a Terezy k větším neshodám nedošlo. „Průběh natáčení byl hladký, protože jsme si sedli, tedy až na pár momentů, kdy jsme řešili vztah na dálku a byli delší dobu bez sebe,“ přiznává.

Na jejich vztah reaguje okolí velmi dobře. Rodina, přátelé i fanoušci jejích lásce a budoucímu manželství fandí. „Musím říct, že dostáváme neskutečné množství pozitivních zpráv. Lidé nám přejí, ať nám to spolu vydrží. I tady v Praze nás občas někdo osloví a je to milé. Kvůli reálné svatbě a všem těm věcem okolo teď musíme víc cestovat na Slovensko, ale aspoň si to člověk užije jako výlet, když se v téhle době nikam moc nedá,“ dodává spokojeně Milan. ■