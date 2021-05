Tragická smrt oblíbené seriálové postavy. Mery Sabiny Laurinové čeká v Sestřičkách krutý konec

Sabina Laurinová hrála milou sestřičku Mery pět let. Michaela Feuereislová

A to ještě netušili, že scenáristé se rozhodli nechat postavu tragicky zemřít, Mery podlehne masivnímu krvácení způsobenému prudkým úderem do břicha. Návrat do děje, který je v seriálech poměrně častým jevem (po dvouleté pauze se do stejného seriálu vrátil např. Marek Němec), je tak v případě sestry Mery vyloučený.

„S Mery jsem se skutečně sžila a budu na ni vzpomínat, stejně jako na spolupráci se všemi skvělými kolegy. Moc si vážím toho, že si Mery získala tolik diváckých příznivců. Jak se říká, něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít,“ uvedla herečka už dříve. ■