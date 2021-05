Na covid mu zemřel otec: Známý návrhář se nechal očkovat, aby se dostal aspoň za maminkou

Osmany Laffita Super.cz

Loni mu na Kubě zemřel tatínek na covid-19 a nemohl se zúčastnit ani jeho pohřbu. Mamince je 83 let a rád by ji ještě viděl. Pro módního návrháře Osmanyho Laffitu byla odpověď na to, zda jít na očkování proti koronaviru, jasná. My jsme se s ním potkali těsně poté.