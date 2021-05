Dva roky po svatbě stihla konečně líbánky a chystá se vzít do ruky i nástroj: Takhle to krásné hudebnici sekne v bikinách

Terezie Kovalová Super.cz

Sice byla zima, foukal vítr, snášela se tma, ale stejně jsme si nemohli nevšimnout, že je opálená. Nejkrásnější česká violoncellistka Terezie Kovalová (31) se totiž zrovna vrátila ze svatební cesty. "Líbánky byly trochu opožděné, když svatba byla před dvěma roky. Ale to kvůli pandemii," vysvětlila Super.cz.

S Terezií jsme se potkali u Křižíkovy fontány, kde bude od 8. července několikrát účinkovat v představení Magická fontána. "Těším se převelice, nalákala mě nejen ta show a koncert samotný, ale i ta Křižíkova fontána, protože podle mě byl Křižík srovnatelný s Nikolou Teslou. Prostě zážitek, který by se mi líbilo mít do sbírky. I proto jsem na to kývla," svěřila Terezie své pohnutky, proč bude nevídanou vizuální show spolu s bubeníkem doprovázet.

Ta už se konečně bude moci pomalu odstřihnout od své pandemické profese, kdy pracovala jako závoznice pro firmu s psím krmivem. Čeká ji snad už umělecké léto. "Pár koncertů se tam zjevilo, jsem dost příjemně překvapená, že se nám daří posílat do světa představení Vrány, které je postavené na archetypu, co nám vrány přinášely v tradici a ve folkloru," má radost Terezie, která nejen s tímto představením snad navštíví česká, ale i slovenská města. Koho její vystoupení zajímají, dozví se o nich v našem videu.

Pak už jsme se ale věnovali jejímu opálení ze Spojených arabských emirátů. Původně totiž měla jet s manželem už minimálně před rokem na Floridu. "Ale tam se jet nedá. Tak jsme byli rádi, že bylo aspoň tohle možné," krčila rameny. ■