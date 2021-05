Místo psa zatím pořídila želvy: Ale pozor, ty, které má Eva Burešová, se dožívají 80 let!

Eva Burešová Super.cz

Našla si čas ve svém nabitém programu, ale jak sama říká, nikdy by nedělala nic, co by ji nebavilo. Herečka a zpěvačka Eva Burešová (27) je jednou ze známých tváří, které se objeví v kalendáři k filmu Gump, pes, který naučil lidi žít. O vlastním psovi ale zatím neuvažuje. "Neměli bychom na něj čas," řekla Super.cz.